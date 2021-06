Barcellona Pozzo di Gotto: incendio in una vecchia abitazione, sul posto i Vigili del Fuoco [FOTO]

8 Giugno 2021 21:00

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio di una vecchia abitazione a Barcellona Pozzo di Gotto esattamente in via Garibaldi

Oggi intorno alle ore 17 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio di una vecchia abitazione a Barcellona Pozzo di Gotto, esattamente in via Garibaldi. L’immobile è risultato disabitato e in condizioni pessime. Le fiamme hanno interessato il piano terra, la scala che porta al primo piano per poi coinvolgere una porzione del tetto provocando il crollo dello stesso. La squadra VF proveniente dal vicino Distaccamento di Milazzo, è intervenuta prontamente, con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato, mentre dalla sede centrale venivano fatte arrivare autobotte e autoscala in supporto agli operatori. Le operazioni sono andate avanti per circa 2 ore e mezzo. Dopo aver bonificato tutto lo stabile lo si è dichiarato inagibile. Le cause sono in fase di accertamento. In conseguenza al rogo, tutta la zona è rimasta senza luce ed è stato richiesto l’intervento di personale dell’Enel. Sul posto anche Polizia Municipale e Carabinieri.