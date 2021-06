Barcellona Pozzo di Gotto: giovane prende a calci e pugni un agente, arrestato

17 Giugno 2021 13:18

Barcellona Pozzo di Gotto, la Polizia di Stato arresta 29enne. Dovrà rispondere di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

I poliziotti del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato nella flagranza di reato un ventinovenne barcellonese, per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla serata di ieri. L’uomo, durante un controllo, per futili motivi, reagiva con violenza e minacce e, nonostante l’intervento di un’ulteriore volante, si rifiutava di fornire le proprie generalità e aggrediva, altresì, un agente con calci e pugni, provocandogli lesioni, successivamente giudicate guaribili in giorni 5. Il ventinovenne, pertanto, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.