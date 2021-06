Baraccopoli Messina: il governo nomina commissario straordinario il Prefetto Di Stani

10 Giugno 2021 21:01

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, a commissario straordinario del governo per la demolizione, la rimozione e la riqualificazione urbana delle Baraccopoli.

“Un’altra bella notizia per Messina. Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina del Prefetto della città dello Stretto, Cosima Di Stani, a commissario straordinario del governo per il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle baraccopoli peloritane. Un passo importante e decisivo per iniziare da subito ad attuare le misure inserire nel decreto Covid su iniziativa del ministro per il Sud, Mara Carfagna, e per cominciare immediatamente a spendere i 100 milioni stanziati dall’esecutivo nazionale”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.