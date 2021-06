Baraccopoli di Messina: D’Uva incontra il prefetto Di Stani

17 Giugno 2021 14:10

“Questa mattina sono stato in Prefettura a Messina per incontrare il prefetto Cosima Di Stani. Non solo un momento di confronto sull’attuale situazione della città, ma anche un’occasione per porgerle i migliori auguri per la recente nomina a Commissario straordinario per la riqualificazione delle baraccopoli. Un incarico importante e oneroso che sono certo sarà svolto nel migliore dei modi”. Così il deputato questore Francesco D’Uva, parlamentare messinese del MoVimento 5 Stelle, in un post su Facebook. “Al prefetto ho ribadito la mia vicinanza e il mio supporto nell’interesse di tutta la comunità messinese. È giunto il momento di chiudere una brutta pagina che ha lacerato la nostra città per decenni. Grazie alla recente approvazione della norma anche da me fortemente voluta, oggi abbiamo a disposizione risorse per 100 milioni di euro che ci consentono di porre in essere tutte le opere di bonifica necessarie. Opere che devono essere realizzate in modo efficiente, veloce ed efficace così da poter mettere fine, quanto prima, alle deturpazioni subite da tutti i cittadini”.