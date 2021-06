Bambino di 2 anni scompare in piena notte nel Mugello: zona setacciata da forze dell’ordine e volontari

22 Giugno 2021 16:33

Un bambino di 2 anni è scomparso, in piena notte, nel Mugello: i genitori, dopo averlo messo a letto, non lo hanno più trovato

Allarme nel Mugello per la scomparsa di un bambino di soli due anni. Dopo averlo messo a letto, i genitori non lo hanno più trovato e hanno lanciato l’allarme. Vigili del fuoco e carabinieri si sono messi subito alla ricerca del piccolo nella località Campanara, nel comune di Palazzuolo sul Senio, situato in mezzo ai boschi del Mugello (provincia di Firenze). Secondo le ultime ricostruzioni, nella zona vive una ristretta comunità di persone e ci si arriva percorrendo una strada sterrata. Le prime ipotesi fanno pensare ad un allontanamento autonomo del piccolo che potrebbe essersi perso non ritrovando più la strada di casa, magari fra i boschi. A seguito delle denuncia di allontanamento fatta dai genitori la prefettura ha attivato il piano di ricerca delle persone disperse. Alle ricerche partecipano anche le squadre di soccorso alpino e i volontari della protezione civile, oltre ad un elicottero, alcuni droni e unità cinofile con cani molecolari e da ricerca.