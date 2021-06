Automobilismo: scuderia “Piloti per Passione” pronta per Gambarie

18 Giugno 2021 13:55

Sedici alfieri della scuderia Piloti Per Passione con sede a Sambatello pronti ad affrontare i circa 7 km della salita di Santo Stefano-Gambarie con le due prove di domani e la gara di Domenica, anch’essa con doppia manche

Antonino Branca, Carmelo Barbaro, Vincenzo Calarco, Domenico Calluso, Pasquale Cammareri, Domenico Chirico, Filippo Crupi, Peppe Cuzzola, Aniello Esposito, Agostino Fallara, Luigi Fazzino, Francesco Infortuna, Domenico Morabito, Luigi Morena, Rocco Porcaro, Gaetano Rechichi: questi i sedici alfieri della scuderia Piloti Per Passione con sede a Sambatello pronti ad affrontare i circa 7 km della salita di Santo Stefano-Gambarie con le due prove di domani e la gara di Domenica, anch’essa con doppia manche. Direzione e sponsor già presenti dal Venerdì per le operazioni di verifica, avendo preparato, come è consuetudine, tutto nei minimi particolari, sostenere i propri portacolori per qualunque necessità dovrebbe presentarsi, in questa che è una gara a soli venti km dalla sede della scuderia, quindi sentita come gara di casa. Gruppo di piloti più numeroso tra le scuderie presenti come ormai è solito negli ultimi periodi, determinati a mantenere e rafforzare la leadership della scuderia in ambito regionale e non solo. Si interrompe intanto momentaneamente l’azione del gruppo di lavoro che sta preparando lo slalom di Mannoli-Gambarie dell’11 Luglio p.v. prima gara di coppa italia 4^ zona del 2021.