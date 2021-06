Automobilismo: nuovi risultati positivi per i piloti della RO racing impegnati in diverse competizioni lo scorso fine settimana

8 Giugno 2021 11:29

E’ stato un fine settimana positivo per i rappresentanti della scuderia RO racing che hanno preso parte alla Lago Montefiascone, gara valevole per il Civsa (Campionato Italiano Velocità in Salita Autostoriche) e alla trentaseiesima Coppa Val d’Anapo Sortino

Buone notizie per i piloti della scuderia RO racing dalla Lago Montefiascone, disputatasi il fine settimana appena trascorso nei pressi del Lago di Bolsena. Matteo Adragna, a bordo di una Porsche 935 Silhouette del Terzo Raggruppamento, è giunto al secondo posto di categoria. Sempre nello stesso raggruppamento, in classe 1150 TC, nuovo successo per la Fiat 127 condotta da Vincenzo Serse, campione italiano in carica della categoria.

Buone notizie giungono anche dall’ospedale di Viterbo dove è ricoverato Natale Mannino che nei giorni antecedenti alla gara è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha dovuto forzatamente saltare la gara del viterbese.

In Sicilia, alla trentaseiesima Coppa Val d’Anapo Sortino, il pilota preparatore Mimmo Guagliardo, a bordo di una Porsche 911 RSR, si è imposto a mani basse nel Secondo Raggruppamento. Sempre nella stessa competizione, Samuele Taormina, con una Fiat 500, ha posto il proprio sigillo nella classe riservata alle bicilindriche.