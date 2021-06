Automobilismo: Piloti per Passione ottiene un gran risultato anche in Aspromonte

2 Giugno 2021 10:43

Piloti per Passione mantiene lo scettro dell’imbattibilità nel campionato calabrese

“Nonostante l’ecatombe di guasti meccanici ed incidenti che hanno afflitto diversi piloti della scuderia di Sambatello presenti alla gara di Domenica scorsa, non si ferma la serie positiva che porta a tre gli assoluti di scuderia nelle tre prime gare del challenge slalom Calabria 2021. Record di piloti portati ( 25 ) e di successi ottenuti (20 podi e 5 tra i primi dieci assoluti) dalla compagine reggina, Piloti Per Passione, che unendo dedizione, impegno, professionalità e passione forma una forza travolgente che porta a risultati difficilmente equiparabili e che conferma le previsioni della vigilia, mantenendo lo scettro dell’imbattibilità nel campionato calabrese. Mentre fervono i preparativi per la prossima trasferta di campionato italiano slalom di Trapani e della salita di Sortino, con il gruppo organizzatore che sta preparando la logistica della gara dell’11 Luglio, 5° slalom di Gambarie, CO 4^ zona”. Si legge in un comunicato stampa di Piloti Per Passione.