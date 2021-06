Reggio Calabria, Milia (FI): “i miei più sinceri auguri ai nuovi rappresentanti degli studenti dell’UniRC”

28 Giugno 2021 15:32

Reggio Calabria: concluse le elezioni universitarie, arrivano i complimenti e gli auguri del Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Federico Milia

Ai giovani universitari dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria appena eletti rappresentanti degli studenti; Bruno Caridi nel corso di laurea di Economia, Antonino Festa nel corso di laurea di Giurisprudenza e Cristina Riso e Giuseppe Molè al dipartimento di Giurisprudenza, Gabriele De Salvo nel Consiglio di Amministrazione, tutti primi eletti, va l’augurio del Consigliere Milia: “Complimenti per il gran risultato, frutto di tanto lavoro e impegno, questi ragazzi tengono viva la vita sociale all’interno della nostra università mettendosi al servizio dei colleghi e portando all’interno dell’Ateneo iniziative culturali e politiche, di ogni schieramento, e questo non può che far alzare il livello qualitativo dell’ateneo reggino”. Milia è stato attivo per anni in passato nella politica universitaria, anche da rappresentante degli studenti sempre alla ‘’Mediterranea’’, quest’ultima è un viatico importante per formare i giovani che hanno voglia di impegnarsi in politica ma soprattutto un modo per incentivare la vita sociale degli studenti. “Ci tengo infine a fare i miei personali complimenti a Carmelo Moschella, rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione per due mandati e fautore della lista e del gruppo New Deal, risultato vittorioso, ma soprattutto coeso e brillante, sia in termini numerici che qualitativi’’ conclude il Capogruppo.