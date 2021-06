AsproClimb5k, questa volta la grande impresa è di un giovane reggino: il 20enne Domenico Gallo supera i 5 mila metri di dislivello e conquista l’Adventure 3Cime

18 Giugno 2021 11:02

Questa volta arriva da Reggio Calabria la grande impresa di AsproClimb5k: il giovane reggino Domenico Gallo supera i 5 mila metri di dislivello

La passione per AsproClimb5k non conosce età e contagia anche i più giovani. Domenico Gallo, giovane reggino classe 2001 e tesserato con i Rolling Bike di Reggio Calabria, ha stupito il mondo del ciclismo conquistando l’Adventure 3Cime. Il risultato è stato raggiunto per l’esattezza con +5.336 m di dislivello positivo diluiti su 170 Km circa, durante i quali si è scontrato, oltre che con la stanchezza fisica, anche con una notevole escursione termica che lo ha visto passare dai 33 gradi di Reggio Calabria ai circa 10 gradi sulla vetta più alta dell’Aspromonte “Montalto”, mettendo a dura prova la tenuta fisica e mentale.

Nonostante ciò, però, la prova è stata superata brillantemente a testa bassa e pedalata dopo pedalata, concentrandosi sull’obiettivo che si era prefissato: “il successo”. Questi, difatti, sancisce la sua incredibile ascesa al trono consacrandolo nell’élite dei Top Climber. Congratulazioni!

Che cos’è AsproClimb5k?

“AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera individuale rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo che consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida vengono inseriti nella speciale classifica come Top Climber e ricevono un attestato di partecipazione.