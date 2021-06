24 Giugno 2021 17:53

Asp Messina, Grasso (FI): “continuano le gravi omissioni, la misura è colma. Il dipartimento salute chiarisca e prenda provvedimenti”

“Dopo l’ennesima mancanza da parte dell’Asp messinese nei confronti della sanità locale, non c’è più la volontà a soprassedere. Il laboratorio d’analisi di Sant’Agata di Militello, era stato infatti destinato alle indagini molecolari per i tamponi. È stato dotato dal Dipartimento regionale alla salute e dal Commissario Covid, della strumentazione necessaria a svolgere tali analisi. Per consentire che si procedesse, era però necessario l’acquisto da parte dell’Asp territoriale, di un congelatore per contenere i reattivi. Nonostante la richiesta all’Asp, la stessa non ha provveduto ad acquistare alcunché. È intervenuto il dipartimento salute, il quale ha messo a disposizione un congelatore, per il quale purtroppo, ad oggi, l’Asp non ha provveduto al ritiro. Ritengo che ci sia da parte dell’Azienda sanitaria messinese, la chiara volontà a non fare nulla. Lo si evince anche dallo spostamento del personale e dal depotenziamento degli ambulatori di Sant’agata e Mistretta, togliendo a entrambi un’unità fondamentale. Ricordo che la struttura di Mistretta è importante poiché garantisce un presidio di neuroriabilitazione intensiva”. Lo afferma la deputata di Forza Italia all’Ars, Bernardette Grasso. “Più volte ho scritto all’Asp e continuerò a farlo – aggiunge la Parlamentare. Questa è una responsabilità grave, che non può essere sottaciuta. Il dipartimento dovrà chiarire se è a conoscenza delle decisioni dell’Asp per quando concerne il depotenziamento dei due laboratori. Ritengo che successivamente dovrà agire con i poteri sostitutivi. La cattiva gestione della sanità a Sant’agata è solo la punta di un iceberg fatta di criticità ben più profonde, più volte da me sollevate. La misura è colma. Il diritto alla salute deve essere garantito a tutti, non può essere appannaggio alcuni”, conclude la nota.