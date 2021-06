Arrivano i fondi per i traghetti privati dello Stretto di Messina

17 Giugno 2021 21:04

Messina: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l’anno 2024, destinati al rinnovo delle flotte navali private adibite all’attraversamento dello Stretto

“10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l’anno 2024, destinati al rinnovo delle flotte navali private adibite all’attraversamento dello Stretto di Messina”. Lo prevede un emendamento al ddl di conversione del Fondo complementare al Pnrr, presentato da Italia Viva e approvato oggi dall’Aula del Senato. “Grazie a Italia Viva il trasporto marittimo privato rientrerà a pieno titolo tra i settori da coinvolgere per la ripresa sostenibile e innovativa. Dagli incentivi per il rinnovo delle flotte sarà possibile migliorare le performance ambientali, garantire una ricaduta occupazionale su tutto il settore della cantieristica navale italiana e potenziare i collegamenti con le isole e tutte le autostrade del mare“, si legge in una nota dell’ufficio stampa di Italia Viva.