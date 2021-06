Arriva nella sede della Regione Calabria con un fucile, panico a Catanzaro ma era solo un istruttore di caccia che doveva tenere una lezione in un corso di formazione

23 Giugno 2021 16:01

L’uomo è arrivato alla sede della Regione Calabria con un fucile a tracolla per effettuare un corso

Attimi di paura questa mattina all’ingresso degli uffici della Regione Calabria a Catanzaro dove un uomo è entrato con un fucile a tracolla. Sono subito scattate tutte le procedure di sicurezza previste in questi casi e solo successivamente si è accertato che l’uomo era un istruttore di caccia che avrebbe dovuto tenere una lezione dimostrativa ai selettori dei cinghiali ed era stato regolarmente invitato dal Dipartimento agricoltura. Il fucile, come accertato successivamente, era privo di otturatore e non avrebbe potuto sparare. Dopo questi accertamenti e’ stato possibile riportare la calma e chiarire il malinteso.