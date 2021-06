Soverato: arrestato 34enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente [DETTAGLI]

3 Giugno 2021 12:53

Soverato: il 34enne è stato arrestato per traffico e spaccio di droga di tipo hashish nonché sostanze psichedeliche del tipo funghi allucinogeni e DMT

Il 2 giugno scoro, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Soverato, nell’ambito dei servizi finalizzati a prevenire e reprimere il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti, traevano in arresto un 34enne di Petrizzi (CZ) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish nonché sostanze psichedeliche del tipo funghi allucinogeni e “DMT”. Durante un controllo effettuato all’interno di un Bar sito al centro di Petrizzi (CZ) i militari effettuavano degli approfondimenti su alcuni avventori che alla vista degli operatori assumevano un atteggiamento ritenuto sospetto. Tale controllo dava esito positivo perché uno dei presenti veniva trovato in possesso di 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish, Il controllo veniva esteso alla sua residenza, ove venivano rinvenuti 25 funghi allucinogeni (psilocibina) e 0,20 grammi di stupefacente del tipo dimetiltroptammina (DMT) unitamente a materiale per il taglio e la pesatura della sostanza stupefacente.

L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.