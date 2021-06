Messina, annullato lo sciopero sulle navi della Caronte & Tourist: il 24 giugno garantito il servizio verso le isole minori della Sicilia

23 Giugno 2021 11:46

“Lo sciopero che l’Or.S.A. aveva proclamato per il prossimo 24 giugno sulle navi della Caronte & Tourist Isole Minori è stato disdettato ieri sera a seguito di una convocazione per il prossimo 2 luglio”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa. “La convocazione – tiene a puntualizzare il responsabile del personale del Gruppo C&T, Tiziano Minuti – è stata formulata a titolo di audizione e non deve, dunque, essere intesa come l’avvio di relazioni sindacali. Nonostante nulla di quanto accaduto possa esserci addebitato, ci scusiamo con la nostra clientela per i disagi che l’effetto annuncio e la revoca in extremis possono aver causato”. I servizi saranno pertanto quelli abitualmente resi dalle navi sociali verso le isole minori della Sicilia.