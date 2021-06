Reggina, di nuovo profumo di “alta Serie A?” Possibile amichevole estiva con la Roma di Mourinho

27 Giugno 2021 12:37

Possibile amichevole estiva di lusso per la Reggina, che potrebbe incontrare la Roma di Mourinho

C’è stato il Benevento l’estate scorsa e il Bologna in Coppa Italia ad inizio stagione. La Reggina, dopo anni, ha ritrovato avversarie di Serie A, riscoprendo il valore del fascino degli anni migliori. Questa volta, però, potrebbe essere davvero vicina “all’alta Serie A”, ai grandi nomi, ai grandi campioni. Seppur non per una partita ufficiale, gli amaranto potrebbero infatti incontrare in amichevole la Roma di José Mourinho. A darne notizia è il Corriere della Sera. Il noto quotidiano scrive che la prima parte di ritiro della squadra giallorossa verrà svolto a Trigoria e in questo periodo si potrebbero giocare una serie di amichevoli (proprio al centro sportivo). “Si aspetta una risposta dalla Reggina”, si legge sulle colonne del giornale.

In caso di fumata bianca (il ritiro amaranto potrebbe svolgersi nelle Marche, quindi al centro Italia) si esaudirebbe il desiderio del presidente Gallo, che vedrebbe affrontarsi le due squadre di cui è tifoso, nella speranza che in un futuro non troppo lontano questo non possa avvenire in una partita ufficiale. Nota storica: l’ultima volta degli amaranto contro Mourinho è stata nella stagione 2008-2009, quando Ibrahimovic si scatenò a San Siro trascinando l’Inter alla vittoria per 3-0.