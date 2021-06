29 Giugno 2021 16:46

Al Castello di Lipari in arrivo “Isole, dialoghi tra arte e letteratura”, performance, musica e narrazioni con autori internazionali sulla scena del Parco Archeologico delle Eolie

Cosa unisce l’immagine con la parola, e quali possono essere le declinazioni possibili di questo incontro? Per scoprire alcune delle modalità, il festival “Isole. Dialoghi tra arte e letteratura” dall’8 all’11 luglio 2021, propone quattro serate – aperte gratuitamente al pubblico – che vedranno protagonisti alcuni dei nomi più interessanti degli ambiti artistici e letterari internazionali.

Ideato da Emanuele Lo Cascio, Paola Nicita ed Evelina Santangelo, che ne firmano la direzione artistica, in collaborazione con Paola Caridi e Alessandra Di Maio, “Isole. Dialoghi tra arte e letteratura” è organizzato dal Parco Archeologico di Lipari, diretto da Rosario Vilardo, con il sostegno dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, in collaborazione con Federalberghi Isole Eolie; Institut Français Palermo; Letterando in Fest, Sciacca; Galleria Giampaolo Abbondio, Todi; Associazione Culturale Le idee, Lipari.

Cuore del festival sarà proprio l’ex chiesa di Santa Caterina, nella cittadella fortificata che domina Lipari, nell’area del Parco archeologico delle Eolie con il suo grande museo dalla ricca collezione di reperti. È qui che attraverso esposizioni, performances, sonorità e letture, per quattro sere di luglio, artisti e scrittori, musicisti e narratori racconteranno al pubblico, a partire dal proprio lavoro, come nasce un’opera: ciascuno secondo la propria scelta espressiva, in una modalità che vuol essere al contempo profonda e leggera, rintracciando quell’idea di dialogo che è alla base del sapere e dell’incontro con l’altro.

“Isola nell’Isola, Lipari – sottolinea l’Assessore dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà -si conferma luogo fisico e spirituale di riflessione: uno spazio fisso nella fluidità del mare delle idee. Attraverso queste quattro giornate, la Parola, strumento principe della comunicazione, diventa il ponte tra realtà ed esperienze diverse che si raccontano. Da Lipari il Parco archeologico delle Eolie recupera la propria centralità come luogo che custodisce e racconta la storia millenaria della Sicilia e che, attraverso quest’iniziativa, si propone come cenacolo in cui ospitare un confronto dialettico e creativo fra artisti e pensatori in un momento di incontro e di ritrovata convivialità”.

Il direttore del Parco, architetto Rosario Vilardo: “Incoraggiati dal gradimento del pubblico, il festival “Isole” torna al Parco Archeologico delle Eolie. Un’esperienza positiva, che conferma il ruolo del Parco come polo culturale delle Eolie e potente attrattore di conoscenza e svago di qualità che, partendo dal nucleo fondamentale della collezione archeologica, accoglie e abbraccia le altre discipline come le espressioni figurative, teatrali, artistiche, letterarie e cinematografiche”.

Dell’ambizione di fare di un’isola, Lipari, un centro di riflessione e dibattito parlano i direttori artistici della manifestazione, Emanuele Lo Cascio, Paola Nicita ed Evelina Santangelo: “Isole è il primo festival in Sicilia che mette in relazione arte e letteratura in tutte le loro forme, con l’intento di indagare i legami tra dimensione visiva e parola, creando le condizioni per un dialogo tra pubblico, artisti e scrittori. L’ambizione è quella di fare di un’isola, Lipari, luogo fisico separato e periferico, un centro di riflessione e dibattito, in cui confluiscono voci e sguardi da diverse parti del mondo”.