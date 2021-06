Acr e Fc Messina, due partite al gran finale: chi vince il campionato? Il calendario e tutte le combinazioni promozione

29 Giugno 2021 13:48

Il calendario delle ultime due partite del girone I di Serie D e tutte le combinazioni tra Acr e Fc Messina per decretare la vincitrice

Questa volta si conclude davvero? Forse. Fino alle ore 15.59 di domani, tutto è possibile, considerando le ultime, clamorose, vicende. Il girone I di Serie D potrebbe dunque terminare sabato prossimo, dopo il turno infrasettimanale di domani e l’ultima giornata, appunto, il 3 luglio. Saranno turni dimezzati, perché una parte di gare sono già state disputate. Il nostro focus si concentra ovviamente sulle due messinesi: Acr e Fc Messina. La distanza è sempre di due punti, mentre il calendario mette di fronte alle due compagini le seguenti avversarie (in maiuscolo le sfide in trasferta).

ACR MESSINA

33ª giornata : Marina di Ragusa – 30 giugno (ore 16)

: Marina di Ragusa – 30 giugno (ore 16) 34ª giornata: SANT’AGATA DI MILITELLO – 3 luglio (ore 16)

FC MESSINA

33ª giornata : PATERNO’ – 30 giugno (ore 16)

: PATERNO’ – 30 giugno (ore 16) 34ª giornata: Roccella – 3 luglio (ore 16)

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 68 FC MESSINA 66 GELBISON 66 SAN LUCA 58 ACIREALE 57 DATTILO 52 ROTONDA 49 SANTA MARIA 45 BIANCAVILLA 45 LICATA 43 CASTROVILLARI 41 PATERNO’ 39 TROINA 36 CITTANOVESE 33 SANT’AGATA 33 RENDE 31 MARINA DI RAGUSA 30 ROCCELLA 20

Questo, invece il calendario completo (rimanente) delle ultime due.

33ª giornata

Mercoledì 30 giugno

Ore 16:00

ACR Messina-Marina di Ragusa

Licata-S. Agata

Paternò-FC Messina

Rende-Biancavilla

Troina-Cittanovese

34ª giornata

Sabato 3 luglio

Ore 16:00

Cittanovese-Santa Maria Cilento

FC Messina-Roccella

Marina di Ragusa-Rende

S. Agata-ACR Messina

Acr e Fc Messina, il rush finale: tutte le combinazioni possibili per entrambe

L’Acr Messina è promosso se…

Vince tutte e due le partite;

Vince una partita, pareggia l’altra e l’Fc non le vince entrambe;

Vince solo una delle due, l’altra la perde (ottiene solo 3 punti) e l’Fc non le vince entrambe;

Ottiene due pareggi, e quindi solo 2 punti, e l’Fc perde una delle due partite;

Ottiene un solo punto nelle due partite e l’Fc non vince nessuna delle due;

Non ottiene alcun punto ma l’Fc le perde entrambe o conquista un solo punto in entrambe le partite.

L’Fc Messina è promosso se…

Vince tutte e due le partite e l’Acr ne perde almeno una;

Vince una, l’altra la pareggia e l’Acr ottiene un solo punto;

Vince solo una partita e l’Acr le perde entrambe.

In caso di arrivo a pari punti di entrambe le squadre al termine del campionato, si disputerebbe uno spareggio in campo neutro in gara unica con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.