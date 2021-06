A Villa San Giovanni un convegno sulle malattie respiratorie

25 Giugno 2021 14:09

Domani, Sabato 26 giugno, alle ore 18,00. presso al Piazzetta della Delegazione di Cannitello si terrà un convegno dal titolo “Aderenza tarapeutica nel paziente con malattia respiratoria – confronto tra istituzioni e cittadini: Cosa fare per cambiare”, patrocinato dall’Amministrazione comunale di Villa San Giovanni, dalla SIP, Società Italiana di Farmacoglia, dalla SIP, Società Italiana di Pneumologia, dall’UMG, Università Magna Graecia di Catanzaro, dalla SIMG, Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e dall’Ordine dei Farmacisti di Reggio Calabria e dalla Munipharma. Le malattie respiratorie si associano ad un elevato tasso di mortalità nei paesi industrializzati. Malgrado varie campagne effettuate per sensibilizzare il personale sanitario (medici ed infermieri) ad un’ottimale utilizzo dei farmaci per le patologie respiratorie ad oggi si registra una scarsa aderenza nella popolazione. Infatti, gli ultimi dati Nazionali OSMED, indicano una aderenza nella popolazione con patologie respiratorie, di circa il 30%. Da ciò nasce l’esigenza di effettuare una serie di incontri tesi a sensibilizzare la popolazione generale all’ottimale utilizzo dei farmaci che significa migliore appropriatezza terapeutica e riduzione delle risorse sanitarie legate a riacutizzazioni delle patologie. Per tale motivo saranno raccolti dati connessi a questionari volti a valutare la percezione dei pazienti e dei medici relativamente all’utilizzo di farmaci antiasmatici nella gestione delle patologie ostruttive respiratorie. Tali dati, saranno discussi all’interno di un talk show aperto a tutta la cittadinanza dei Comuni che daranno disponibilità alla partecipazione. Si procederà alla presentazione ed agli obiettivi del corso, ci sarà ampio spazio per le domande dei presenti, verranno esposti i risultati del questionario Nazionale. Interverrano la Sindaca f.f. Maria Grazia Richichi, Luca Gallelli – UMG, Basilio Iero MMG, Lucia Muraca – Direttivo Nazionale SIMG, Vincenza Giofrè – Specialista in Pneumologia, Rosina Marina Macchione – Specialista in Pneumologia il Presidente o un delegato dell’Ordine Medici RC ed il Presidente o un delegato dell’Ordine Farmacisti RC. Si tratta di un importante incontro per ricominciare a parlare di salute e di prevenzione.