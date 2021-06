Reggio Calabria, scoppia il caso: chi ruba i mastelli della raccolta differenziata?

14 Giugno 2021 13:12

Reggio Calabria, furti di mastelli: episodi molto strani a cui non si riesce ancora a dare una risposta

Ai tanti problemi già legati alla raccolta differenziata, si è aggiunto un vero e proprio caso che affligge i cittadini di Reggio Calabria. Diversi lettori di StrettoWeb segnalano furti dei mastelli utilizzati per il servizio porta a porta. Nell’ultimo periodo sono aumentate le denunce di presunti ruberie dei piccoli contenitori, soprattutto quelli per la plastica, nonostante la presenza di un codice a barre “personalizzato”. E’ un disagio per i residenti che, già tormentati da un servizio non sempre costante (per usare un eufemismo), devono avanzare la segnalazione all’Avr e poi ritirare il kit sostitutivo. Episodi molto strani a cui non si riesce ancora a dare una risposta: si tratta di reali furti o di furbetti che lucrano sulla situazione? Il consiglio è di riporre i mastelli all’interno della propria abitazione privata, esponendoli soltanto a ridosso degli orari in cui è previsto il passaggio degli operatori, oltre ovviamente a sporgere denuncia ai carabinieri per il danno subito.