A Reggio Calabria la rassegna culturale Calabria d’Autore Summer 2021

24 Giugno 2021 13:06

Reggio Calabria: si riparte dalla Piazza della Stazione Fs S.Caterina con la rassegna culturale Calabria D’Autore Summer 2021

Si riparte dalla Piazza della Stazione Fs S.Caterina con la rassegna culturale Calabria D’Autore Summer 2021 il prossimo martedì 29 giugno, giorno di S.Pietro e Paolo, alle ore 20.30, con un ospite d’eccezione: il giornalista e scrittore Pino Aprile, che presenterà il suo ultimo libro “tu non sai quanto è ingiusto questo paese”, con gli interventi di Corrado Edoardo Mollica e Raffaele Mortelliti. Durante stessa settimana di programmazione, venerdì 2 luglio alle 20,30, sarà ospite della Rassegna il Prof. Daniele Castrizio con il suo ultimo capolavoro: “euainetos il maestro dell’Apollo”. Un inizio scoppiettante con due illustri personaggi che hanno in comune la forte radice meridionalista, due eccellenze che danno pregio e lustro al nostro meraviglioso Sud. Le iniziative, che si svolgeranno all’aperto, seguiranno le disposizioni di legge in materia anticovid, con posti a sedere numerati e limitati e distanziamento.