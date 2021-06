Motta San Giovanni città “cardioprotetta”, posizionato il primo defibrillatore pubblico. Il Sindaco Verduci: “il primo soccorso ha una grande importanza” [VIDEO]

15 Giugno 2021 13:25

Altri defibrillatori pubblici saranno installati anche fuori la delegazione di Lazzaro e poi a Serro Valanidi

Motta San Giovanni, Città “cardioprotetta”. E’ questo il nome di un progetto voluto dall’Amministrazione comunale e reso possibile grazie alla collaborazione di associazioni, imprese e volontari. Nella giornata di oggi, all’esterno di Palazzo Alecce, è stato collocato il primo dei tre defibrillatori ad accesso pubblico previsti sul territorio comunale. “L’ho voluto con molta determinazione perché è uno strumento che può essere utile alla cittadinanza, anche alla salvaguardia della salute. Ringraziamo Confartigianato per la partecipazione, speriamo di coinvolgere altre associazioni per dare un’importanza primaria all’emergenza di primo soccorso”. Il primo cittadino ha ricordato che successivamente saranno posizionati i defibrillatori anche fuori la delegazione di Lazzaro e poi a Serro Valanidi, in prossimità della locale farmacia. Di seguito il video.