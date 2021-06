Euro 2021, l’Inghilterra non ha paura del Covid: 60.000 tifosi a Wembley per semifinali e finale

22 Giugno 2021 15:57

Il governo inglese e l’UEFA trovano l’accordo in merito ai tifosi presenti a Wembley per semifinali e finale: concesso l’ingresso a 60.000 supporter

Risposta importante dell’Inghilterra alle voci su un possibile spostamento della sede di semifinali e finale di Euro 2021. I contagi da variante Delta del Coronavirus spaventano la Gran Bretagna, ma da Londra fanno sapere che non hanno alcuna preoccupazione in merito allo svolgimento della fase finale dell’Europeo a Wembley. Anzi, addirittura rilanciano con l’aumento della capienza dello stadio. Il mitico impianto inglese potrà ospitare 60.000 tifosi, il 75% della capienza massima. L’ok è arrivato in seguito all’accordo fra governo inglese e UEFA comunicato nel pomeriggio. L’Inghilterra si tiene strette semifinali e finale di Euro 2021, osservando sempre i più rigidi criteri di sicurezza.