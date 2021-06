4° Slalom di Salice: buona prestazione di Gabriele Pandolfino della Scuderia messinese Nebrodi Racing

21 Giugno 2021 19:49

Scuderia Nebrodi Racing, la soddisfazione del presidente Costantino dopo i buoni risultati di Gabriele Pandolfino

Buon weekend per Gabriele Pandolfino su Peugeot 306 A7, rappresentante della scuderia messinese Nebrodi Racing al 4° Slalom di Salice organizzato da Top Competition e valido per la Coppa Italia 5° Zona. 73 le auto al via. Nella classifica del Gruppo A, 10 partecipanti, Gabriele è arrivato 5° nella Manche 1 e Manche 2 e 6° nella terza e ultima Manche. Chiude il weekend di Salice con un 2° posto di classe e 1° posto tra gli under 23. Un piccolo riscatto dopo il ritiro per problemi tecnici dell’equipaggio Borzacchini-Conti al Rally Terra di Argil.

La Scuderia Nebrodi Racing, guidata dal Presidente Fabrizio Costantino e seguita dalla DrcSportManagement, è sponsorizzata dal Comune di Castell’Umberto. La parole del Presidente Fabrizio Costantino: “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti fina a qui dai nostri equipaggi e ci prepariamo in vista dei prossimi impegni al Rally dei Nebrodi e allo Slalom di Castell’Umberto con tante novità in arrivo”.