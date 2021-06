Euro 2021, paura nel post partita di Inghilterra-Scozia: violenza, ubriachezza e uso di droghe. Arrestati 30 tifosi

19 Giugno 2021 15:06

Arrestate 30 persone nel post partita di Inghilterra-Scozia: scontri fra tifosi, sotto effetti di alcol e droghe, aggrediti anche alcuni poliziotti

Inghilterra-Scozia è stata una partita piuttosto tesa, non soltanto dentro il rettangolo di gioco. Vista l’accesa rivalità fra le due squadre (fra i due popoli sarebbe più corretto dire), nel post partita si sono verificati episodi spiacevoli. Sotto effetti di droghe e alcol, alcuni tifosi sono venuti alle mani, con aggressioni che hanno coinvolto anche le forze di polizia. Gli agenti hanno arrestato un totale di 30 persone a Londra: 25 nel centro della città, 5 nelle vicinanze di Wembley. Scotland Yard ha dichiarato in un tweet: “13 arresti sono stati per reati di ordine pubblico, 6 per ubriachezza e disordini, 4 per aggressione alla polizia, 3 per aggressione, 2 relativi a droghe e altri 2 per violazione di un ordine di dispersione“.