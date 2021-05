Yeezy Slide, la nuova moda ciabatte e calzino. “Tu quoque, Chiara, influencer mi!”: la Ferragni sdogana il look da turista

22 Maggio 2021 16:20

Le Yeezy Slide, ciabatte in gomma con calzino, sono la nuova moda del momento: anche Chiara Ferragni sdogana il look da turista straniero in vacanza

L’Italia si è sempre contraddistinta per un’innata raffinatezza declinata attraverso l’arte scultorea e pittoriche, il buon cibo copiato con scarsi risultati in tutto il mondo, la Dolce Vita e soprattutto la moda. Attenzione all’immagine, cura dei particolari e un certo gusto per l’estetica sono caratteristiche peculiari che il mondo associa all’essere italiano. E la differenza con le altre culture estere si sente. Quante volte, ad esempio, vi è capitato di vedere dei turisti stranieri in vacanza in Italia vestiti come se avessero preso a caso i primi abiti trovati nell’armadio? Per non parlare del classico abbinamento ciabatta/sandalo più calzino bianco, inspiegabile e inequivocabile tratto distintivo del turista straniero. E se vi dicessimo che adesso l’accoppiata ciabatta-calzino è diventata di moda in tutto il mondo, purtroppo, Italia compresa?

No, non si tratta di uno scherzo. Il rapper Kanye West, che si diletta spesso con la sua linea d’abbigliamento, ha realizzato insieme ad Adidas le Yeezy Slides, delle vere e proprie ciabatte in gomma da indossare con un calzino. Star del calibro di Kendall Jenner, Kim Kardashian e la cantante Billie Eilish hanno iniziato ad usarle e il loro look bizzarro non è passato inosservato. Ben presto le Yeezy Slides sono diventate virali e sono andate sold out, il prezzo di 55 dollari, non di certo pochi ma nemmeno troppi, ha contribuito alla loro diffusione a macchia d’olio. Il reselling (fenomeno della rivendita di oggetti a prezzi maggiorati sfruttando hype, esclusività tirature limitate dell’oggetto in questione, ndr) ha fatto lievitare i prezzi delle nuove ciabatte in commercio: in alcuni siti è possibile trovarle dai 150 ai 1100 dollari a seconda dei colori, molti dei quali non commercializzati in tutto il mondo.

Il look che veniva deriso in Italia, adesso è diventato di moda. A sdoganarlo definitivamente è stata Chiara Ferragni, influencer da oltre 23 milioni di follower in grado di orientare la moda giovanile e non. La compagna del rapper Fedez si è fatta fotografare con le Yeezy Slides ai piedi e un calzino bianco, sotto un look total black griffato ‘Barrow’. In molti dei suoi stessi follower italiani sono rimasti stupiti dalla scelta estetica della bella Chiara, sentendosi un po’ traditi da quello che è da sempre una fra le ‘coltellate’ più dure al senso estetico italiano. Dunque, parafrasando Giulio Cesare in punta di morte: “Tu quoque, Chiara, influencer mi!“.