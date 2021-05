Melito Porto Salvo, yacht si arena sulla spiaggia: due persone ferite

26 Maggio 2021 16:15

Yacht arenato nella giornata odierna sulla spiaggia di Melito di Porto Salvo: due persone rimaste ferite, ma non sarebbero gravi

Uno yacht si è arenato quest’oggi sulla spiaggia di Melito Porto Salvo. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone sono ferite. Per cause in corso di accertamento, il grosso mezzo è arrivato è uscito completamente dall’acqua arrivando fin dentro la spiaggia. A bordo del natante, due cittadini britannici, che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per accertamenti. Dalle prime ricostruzioni le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto di Reggio Calabria e le forze di polizia che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.