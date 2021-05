Reggio Calabria, al Porto attracca lo splendido yacht “Piropo”: tanta gente ad ammirarlo sulla banchina [FOTO LIVE]

9 Maggio 2021 11:33

Nella giornata della Festa della Mamma il lussuoso yacht “Piropo” si è fermato al Porto di Reggio Calabria

Tanta gente questa mattina al Porto di Reggio Calabria, non solo per omaggiare la Festa della Mamma. E’ attraccato infatti lo splendido yacht Piropo IV della Mediterranean Cruises – Barcellona, una meraviglia della navigazione. Il mezzo, lungo 56 metri, dotato di 5 cabine ed in grado di ospitare 24 persone tra componenti dell’equipaggio ed ospiti, ha attirato l’attenzione di molti cittadini che si sono concentrati sulla banchina, sfruttando anche la splendida mattinata di sole e temperatura primaverile.

Piropo sta continuando il suo giro del Mediterraneo e, dopo aver fatto fatto il giro della Grecia, il veliero battente bandiera del Lussemburgo, sta facendo visitando da due giorni la costa reggina: nel pomeriggio di ieri era fermo al porto turistico di Villa San Giovanni. In alto le FOTO LIVE con gallery scorrevole.