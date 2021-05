Yacht a Melito Porto Salvo, il VIDEO del momento in cui il natante si arena in spiaggia

26 Maggio 2021 22:09

Il video esatto del momento in cui lo yacht si arena sulla spiaggia di Melito Porto Salvo: le immagini insolite della giornata odierna

Un fatto insolito è accaduto a Reggio Calabria nella giornata odierna. Uno yacht si è infatti arenato sulla spiaggia di Melito Porto Salvo. A bordo, due cittadini britannici, rimasti feriti e condotti all’ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. La notizia ha avuto chiaramente un risalto nazionale, per via dell’inusuale episodio, e allo stesso modo inusuali sembrano le immagini dell’esatto momento in cui il natante si arena in spiaggia. Nel VIDEO in basso è infatti possibile vedere lo yacht perdere il controllo e finire fuori dall’acqua.