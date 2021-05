WWE WrestleMania Backlash, Rey e Dominik Mysterio fanno la storia: sono i nuovi campioni di SmackDown [RISULTATI]

17 Maggio 2021 10:38

WWE WrestleMania Backlash, i risultati della notte: Roman Reigns e Bobby Lashley confermano i propri titoli, Rey e Dominik Mysterio fanno la storia

Cesaro tiene testa a un campione come Roman Reigns, portandolo al limite, ma alla fine è la Guillotine di “The Head of the Table” a risultare decisiva, consentendo a Roman di mantenere il WWE Universal Championship. Questo è il finale di WrestleMania Backlash, il pay-per-view che ha aperto la nuova stagione dopo WrestleMania 37, di fronte al pubblico del WWE ThunderDome direttamente dallo Yuengling Center di Tampa (Florida). Nel post match arriva Seth Rollins, che riprende la faida con lo svizzero dopo il loro match di un mese fa a WrestleMania.

Un match strepitoso per il WWE Championship, con grandissima intensità: ma quando Drew McIntyre sembra pronto a chiudere con la Claymore su Braun Strowman, appare Bobby Lashley, che con una Spear atterra The Monster Among Men e resta campione. Mai era successo nella storia che padre e figlio diventassero SmackDown Tag Team Champions. Accade a Rey e Dominik Mysterio, che battono Dolph Ziggler e Robert Roode, grazie a uno splash del giovane Dominik. È il primo titolo in WWE per Dominik, “un momento da ricordare per sempre” secondo Rey nel post match.

Bianca Belair usa l’astuzia per battere Bayley, che voleva utilizzare i lunghi capelli della SmackDown Women’s Champion a suo vantaggio. Ma “The EST of WWE” tira fuori il jolly e con una culla riesce a superare la più longeva campionessa dello show blu, mantenendo il titolo alla prima difesa.

Rhea Ripley si conferma un’ottima Raw Women’s Champion, battendo Asuka e Charlotte Flair in un bellissimo Triple Threat Match. Decisivo il Riptide su Asuka, che permette all’australiana di mantenere il titolo conquistato a WrestleMania 37,

I risultati dei match di WWE WrestleMania Backlash:

United States Championship – Kick Off Match

Vincitore: Sheamus vs Ricochet

Raw Women’s Championship

Vincitrice: Rhea Ripley vs Asuka vs Charlotte Flair

SmackDown Tag Team Championship

Vincitori: Rey & Dominik Mysterio vs Dolph Ziggler & Robert Roode\

Lumberjack Match

Vincitore: Damien Priest vs The Miz

SmackDown Women’s Championship

Vincitrice: Bianca Belair vs Bayley

WWE Championship

Vincitore: Bobby Lashley vs Braun Strowman vs Drew McIntyre

WWE Universal Championship

Vincitore: Roman Reigns (w. Paul Heyman) vs Cesaro