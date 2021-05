Windsurf, campionati giovanili: il reggino Matteo Azzarà (Circolo Velico Reggio) primo classificato nella tappa di Messina

11 Maggio 2021 10:36

Campionato Italiano Giovanile di Windsurf: il reggino Azzarà, del Circolo Velico Reggio, primo classificato nella tappa siciliana di Messina

Non poteva iniziare meglio la stagione Slalom 2021 per il giovane campione Matteo Azzarà, classe 2006, del Circolo Velico Reggio e atleta del team internazionale ZZ SURF, che si posiziona al Primo Posto della classifica Under 17 nella tappa siciliana del Campionato Italiano Slalom Giovanile AICW, tenutasi nello Stretto di Messina dal 7 al 9 Maggio. A supportarlo nella regata nazionale il coach reggino Alessandro De Bella ed il Circolo Velico è stato l’unica Società sportiva della VI zona che è stata presente alla regata nazionale.

Matteo, già Campione del Mondo Under 13 IFCA 2018, voleva tornare a regatare dopo il fermo della scorsa stagione a causa della pandemia e non ha perso tempo, è stato lui infatti il protagonista assoluto in acqua con le sue vele e con tantissima grinta da mostrare, così tanta da ottenere ottimi risultati anche nella classifica generale che vede protagonisti anche atleti più grandi.

Ma non finisce qui, un ricco calendario di regate attende Azzarà, che lo vedrà protagonista nelle prossime tappe del Campionato Italiano a Talamone (Toscana), Oristano (Sardegna), Torbole sul Garda (Trentino) e ancora al Campionato Europeo IFCA Junior, Youth & Master Slalom a Pannonia (Austria), oltre all’attesissimo Campionato Mondiale IFCA Junior, Youth & Master Slalom a Torbole.