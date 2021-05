Volley, Playoff Serie B: Sicom Akademia Sant’Anna perde in casa contro Cerignola, domenica il ritorno

30 Maggio 2021 13:01

Volley, play Off per la Serie A2, Cerignola si impone al PalaTracuzzi: domenica il ritorno in Puglia

Carattere, voglia e determinazione questa volta non sono bastati. La Sicom Akademia Sant’Anna ha dovuto cedere al maggiore tasso tecnico di un Cerignola costruito sin dall’inizio della stagione per centrare il salto di categoria. E la differenza di valori ha fatto la differenza nonostante un avvio promettente delle padrone di casa che sono andate avanti 7-2 nel primo set prima che Cerignola cominciasse a trovare il ritmo giusto. Un break di sette punti ha portato le pugliesi avanti 14-18 e da quel momento hanno dovuto controllare. Nel secondo set, invece, sono partite subito bene le ragazze di Breviglieri con una accelerazione decisa che ha portato il punteggio sul 5-18. Nel terzo set c’è stata la reazione delle messinesi che sono partite ancora male (5-13) ma hanno mostrato una grinta in più riuscendo a recuperare e portarsi avanti sul 22-21. Ma l’esperienza di Cerignola, nel momento decisivo, è venuta fuori e le pugliesi hanno chiuso il match portando a casa “il primo tempo” della semifinale play off. Domenica prossima la gara di ritorno in Puglia.

Il tabellino

Sicom Akademia Sant’Anna – Flv Cerignola 0-3

Parziali: 21-25; 15-25; 23-25

Akademia: Giordano, Iannone 2, Ferro 9, Escher 6, Composto 3, Bilardi 5, Giudice (L), Rotella, Torre, Marino 2, Boffi 8, Bontorno, Gueli (L), All, Gagliardi

Cerignola: Mansi, Ferrara 10, Montechiarini 7, Binetti, Puro, Losciale, Muzi 2, Neriotti 7, Martilotti 9, Pisano (L), Di Schiena, Morone 16. All. Breviglieri