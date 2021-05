Volley Reghion, c’è un nuovo arrivo: è Alessandra Cangemi

10 Maggio 2021 11:22

Nuovo innesto in casa Volley Reghion: ufficiale l’arrivo di Alessandra Cangemi

C’è un nuovo innesto nel team reggino: si tratta del libero Alessandra Cangemi. La neo biancoblu ha già conosciuto i campi calabresi, considerato che lo scorso anno ha disputato il campionato con la Digem Gioiosa ed è pallavolisticamente cresciuta con Gallico, con il quale ha ottenuto anche una promozione in B2, e successivamente ha disputato cinque anni con la Costa Viola per approdare poi appunto a Gioiosa, sempre nel campionato di serie C. La Cangemi, per tutti “Cangemao”, conosce già gran parte delle compagne, incontrate precedentemente da compagne o avversarie.

“Finora ero ferma per scelta, fino a quando non c’è stata la proposta del Ds Notaro – ha dichiarato Cangemi – e ho accettato anche se l’età è avanzata. Non si smette mai di puntare in alto e migliorare sempre di più. Sono entusiasta di poter dare il mio contributo per questi playoff – ha aggiunto – questi spareggi sono un grande traguardo per la matricola Reghion. Sono contenta di intraprendere questa nuova avventura e colgo l’occasione per ringraziare la società, prometto di fare del mio meglio per ripagare la loro fiducia nei miei confronti” ha concluso la Cangemi.