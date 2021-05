Villa San Giovanni, Careri: “il comune ha l’obbligo di mettere in sicurezza l’area nello specchio acqueo antistante una piccola insenatura a Nord del molo di sottoflutto”

6 Maggio 2021 17:22

Villa San Giovanni, Careri (Reggio Athena): “il comune ha l’obbligo di mettere in sicurezza l’area nello specchio acqueo antistante una piccola insenatura a Nord del molo di sottoflutto in località Croce Rossa”

La libera Associazione sportiva a nome del presidente Massimiliano Careri, facente parte del coordinamento Reggio Athena, diffida “il comune di Villa San Giovanni di non rispettare un ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria con ordinanza n*66/2019, dove obbliga alla stessa amministrazione comunale di mettere in sicurezza l’area nello specchio acqueo antistante una piccola insenatura, a Nord del molo di sottoflutto in località Croce Rossa del Comune di Villa San Giovanni, dove insiste una barriera di soffolta ancora oggi non segnalata, mettendo a rischio la navigazione, come, già accaduto l’anno scorso durante la Rolex Cup a vela, ove un imbarcazione è rimasta incagliata. Lo stesso episodio si é ripetuto subito dopo in estate inoltrata cioè nell’agosto 2020 quando due natanti da diporto sono andati a sbattere su questa barriera di soffolta, provocando la rottura drastica delle stesse barche. Nel ricordare che un natante non ha obbligo di patente nautica e quindi di tutti gli accessori a bordo per poter prevenire un pericolo. É una situazione di pericolo reale, in prossimità della riapertura del molo di sottoflutto per la nautica da diporto per il periodo estivo. Deve scappare sempre il morto, prima di intervenire?”.