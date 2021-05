Villa San Giovanni piange l’improvvisa scomparsa di Raffaele Battaglia: era un punto di riferimento nello sport

30 Maggio 2021 14:30

Ha dedicato la sua vita alla passione per la pallavolo e ha diffuso ai più giovani i valori nobili dello sport

E’ un giorno di lutto per la città di Villa San Giovanni. La comunità piange la morte improvvisa di Raffaele Battaglia, storico presidente della società Volley Cenide. Un vero e proprio uomo di sport, che ha dedicato la sua vita a questa passione, diffondendo i valori di rispetto e impegno della disciplina. Battaglia in vita è stato anche militante in partiti di centrosinistra, spendendosi molto per le problematiche della sua città. “L’amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia e degli amici per la prematura ed improvvisa scomparsa di Raffaele Battaglia, un punto di riferimento nel campo dell’attività sportiva ed agonistica nella nostra Città”, è quanto scrive il Comune di Villa San Giovanni tramite le proprie pagine social.