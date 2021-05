Calcio a 5 Femminile, la Vigor Lamezia Women ha la meglio di Irpinia in semifinale playoff

9 Maggio 2021 22:45

La Vigor Lamezia Women batte Irpinia in semifinale playoff: il commento della sfida di calcio a 5 femminile

Uno scontro tra titani la semifinale dei playoff tra Vigor Lamezia Women e Irpinia. Una vittoria della squadra biancoverde conquistata con il cuore, la grinta, il sudore e lo spirito di chi ci crede fino all’ultimo secondo.

Sin dal fischio d’inizio i ritmi sono alti da parte di entrambe le squadre, nessuno è disposto a cedere e le occasioni sono numerose da ambe due le parti. A 6’50’ Sevilla rompe il ghiaccio e mette la firma sulla rete dell’1-0 a 6’50’’. La risposta dell’Irpinia, però, non si fa attendere e a 4’58’’ Pugliese riporta il risultato sulla parità. Si va al riposo con il risultato di 1-1.

Il secondo parziale si apre con una Vigor Lamezia in avanti ma dopo solo 1’ 10’’Braccia rende propizio un calcio di rigore per trascinare la propria squadra in vantaggio. Il roster biancoverde prova il tutto per tutto, l’Irpinia non vuole cedere il passo ma il pressing della squadra lametina è alto e finalmente a 2’40’’ dal termine De Sarro trova la rete del pareggio su un grande assist di Ferreira. A pochi secondi dal finale Ceravolo con una parata decisiva salva il risultato per andare ai supplementari.

Sul risultato del 2-2, però, non è ancora finita e non è permesso commettere errori. La rosa biancoverde, riesce a mantenere egregiamente il pareggio, ma non si accontenta, vuole vincere a tutti i costi e complice l’espulsione di Pisani e con il vantaggio numerico, a 40’’ dal termine Masaro mette la ciliegina sulla torta, chiudendo sul 3-2, ancora una volta su assist di Ferreira.

Una vittoria sofferta contro un’Irpinia che ha dimostrato, nuovamente, di essere una squadra valida e difficile da affrontare. Con questa vittoria la Vigor Lamezia Women conquista l’accesso alla finale del girone D di domenica 16 maggio, in casa del Molfetta, vincitrice dell’altra semifinale con il Rionero.

Vigor Lamezia Women: Ceravolo, Linza, De Sarro, Ferreira, Sevilla, Praticò, Masaro, Aliotta, Ierardi, Perri, Arzente, Fakaros.

Irpinia: Russo, Cetrullo, Braccia, Russo M, Albanese, Del Gaizo, Orlando, Pugliese, Pisani, Romano, Macchia.