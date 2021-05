Contromano sulla superstrada per due chilometri: il VIDEO dell’impatto terribile tra un suv e un furgone

13 Maggio 2021 22:12

Tragedia sfiorata nelle Marche: un fuoristrada ha imboccato statale contromano ed ha impattato un furgone, quattro i feriti

Imbocca contromano la superstrada e poi si schianta dopo una percorrenza di due chilometri. E’ successo poco prima delle 18, lungo il tratto della Civitanova-Foligno tra le Marche e l’Umbria. Un anziano, al volante di una jeep Toyota, è entrato dal lato sbagliato della carreggiata, a Morrovalle, ed ha percorso la strada sulla corsia di sorpasso, mentre le macchine sfrecciano di fronte nella direzione ovviamente opposta. Gli automobilisti hanno provato a suonargli ripetutamente il clacson per avvertirlo che aveva sbagliato imbocco, ma non è stato possibile per il guidatore invertire ormai il senso di marcia. L’uomo infatti ha proseguito dritto fino a quando non si è scontrato frontalmente con un furgoncino. Quattro persone sono rimaste ferite, due di loro sono state ricoverate all’ospedale di Macerata e le altre due a Civitanova Marche. Sul posto anche i vigili del fuoco, mentre la strada è rimasta bloccata e si sono creati oltre due chilometri di coda.