Vibo Valentia Capitale del Libro 2021, i complimenti del presidente di Unindustria: “Calabria valorizzata per la sua cultura”

8 Maggio 2021 14:39

Vibo Valentia nominata Capitale del Libro 2021: arrivano i complimenti del presidente di Unindustria Aldo Ferrara

“Esprimo a nome di tutti gli industriali calabresi – dichiara Aldo Ferrara Presidente di Unindustria Calabria – soddisfazione ed apprezzamento per questo prestigioso riconoscimento che giunge alla città di Vibo Valentia, capitale del libro 2021.

Una città, non dimentichiamo, particolarmente ricca di storia, cultura e tradizioni millenarie. Sono certo, che questa proclamazione, avvenuta all’unanimità, sarà motivo d’orgoglio per tutta la nostra regione e sono altresì fiducioso che si metterà in moto un percorso virtuoso di energie e di iniziative che determineranno dei benefici, duraturi nel tempo, a tutto il territorio regionale.

Sono inoltre particolarmente felice – prosegue Aldo Ferrara – che Vibo Valentia e la Calabria sono ricordate, oggi, sulle pagine nazionali, per aver primeggiato grazie al loro patrimonio culturale e non certo per questioni negative che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. Ribadisco – conclude Ferrara – che i benefici di questo risultato saranno tutti a favore dei giovani calabresi che sapranno cogliere questa opportunità per un futuro migliore di benessere e sviluppo“.