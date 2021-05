Serie B, i verdetti finali: Brescia e Chievo ai playoff, fuori la Spal. Festa Salernitana, incubo Cosenza

10 Maggio 2021 16:19

Tutti i verdetti finali e ufficiali del campionato di Serie B con date e accoppiamenti di playoff e playout

La regular season di Serie B è terminata, il campionato ha emanato i suoi verdetti. Saranno ora gli spareggi a sancire l’ultima promossa in A e la quarta retrocessa. Di seguito classifica finale, i verdetti e date e accoppiamenti dei playoff. Cosenza perde a Pordenone. Non si disputano i playout, il e saluta la C.

CLASSIFICA FINALE

Empoli 73 Salernitana 69 Monza 64 Lecce 62 Venezia 59 Cittadella 57 Brescia 56 Chievo 56 Spal 56 Frosinone 50 Reggina 50 Vicenza 48 Cremonese 48 Pisa 48 Pordenone 45 Ascoli 44 Cosenza 35 Reggiana 34 Pescara 32 Entella 23

TUTTI I VERDETTI

Promosse

Empoli

Salernitana

Playoff

Monza

Lecce

Venezia

Cittadella

Brescia

Chievo

Retrocesse

Cosenza

Reggiana

Pescara

Virtus Entella

DATE PLAYOFF

Giovedì 13 maggio 2021 – Turni preliminari

Venezia-Chievo

Cittadella-Brescia

Lunedì 17 maggio 2021 – Semifinali andata

Cittadella/Brescia-Monza

Venezia/Chievo-Lecce

Giovedì 20 maggio 2021 – Semifinali ritorno

Domenica 23 maggio 2021 – Finale andata

Giovedi 27 maggio 2021 – Finale ritorno