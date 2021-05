Il Venezia ritorna in Serie A dopo 19 anni! Al Penzo è pari contro il Cittadella, gli arancioverdi fanno compagnia a Empoli e Salernitana

27 Maggio 2021 23:19

Il Venezia ha la meglio del Cittadella nella doppia sfida in finale playoff contro il Cittadella e ritrova la Serie A dopo 19 anni

Il Venezia conquista la promozione in Serie A, facendo compagnia a Empoli e Salernitana. La finale playoff contro il Cittadella è appannaggio dei ragazzi di Zanetti, che dopo la vittoria dell’andata riescono ad agguantare il pari in pieno recupero con Bocalon (ma anche la sconfitta per 0-1 sarebbe bastata), il quale risponde al gol di Proia che aveva regalato speranze fino all’ultimo al team di Venturato. Può partire la festa al Pierluigi Penzo, con tantissimi tifosi presenti fuori dal campo. La squadra veneta ritrova la massima serie a distanza di circa 20 anni. L’ultima volta, infatti, risale alla stagione 2001-2002.