Vaccini in Sicilia, da oggi via alle prenotazioni per la fascia 50-59 anni: l’ordinanza di Musumeci

6 Maggio 2021 12:29

Dal 7 maggio campagna vaccinazione degli abitanti maggiorenni delle isole minori siciliane e dei lavoratori stagionali non residenti: si parte con Salina, Lampedusa e Linosa

Nuova un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. “Confermato, da domani (giovedì 6 maggio) alle ore 20, l’avvio delle prenotazioni in Sicilia – sulla piattaforma di Poste italiane – per le vaccinazioni nella fascia 50-59 anni (nati dal 1962 al 1971). Lo stesso provvedimento dispone, per gli ultracinquantenni (senza patologie), l’utilizzo del vaccino AstraZeneca. L’inizio delle somministrazioni per questa fascia d’età è fissato per giovedì 13 maggio. Da venerdì prossimo, inoltre, nei Centri vaccinali dell’Isola, all’interno dell’iniziativa Open day, gli over 50 con patologie di fragilità e tutti i cittadini rientranti nel target over 60 potranno vaccinarsi (anche senza prenotazione) con una corsia preferenziale”, si legge in una nota stampa pubblicata sul sito ufficiale.

Sempre dal 7 maggio, inoltre, prende il via la campagna di immunizzazione degli abitanti maggiorenni delle isole minori e dei lavoratori stagionali non residenti. Si parte con Salina, Lampedusa e Linosa. Da lunedì 10 si proseguirà negli altri Comuni.