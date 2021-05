Vaccini in Calabria, nuovo record: somministrate più di 26 mila dosi in un solo giorno! Spirlì: “Presto torneremo alla normalità”

16 Maggio 2021 12:28

Family Vax Day in Calabria, 26516 somministrazioni di vaccino nella sola giornata di sabato 15 maggio: le prenotazioni per gli over 40 partiranno tra il 19 e il 20 maggio

Continua a produrre ottimi risultati il Family Vax Day in Calabria. Tantissimi i cittadini calabresi che hanno risposto presente all’iniziativa promossa dalla Regione Calabria, Commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Difesa, Aziende Sanitarie e Croce rossa, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, per sensibilizzare a vaccinarsi per tornare al più presto alla normalità e uscire dall’incubo Coronavirus.

Ben 26516 sono state le somministrazioni nella sola giornata di sabato 15 maggio. Tutti i punti vaccinali dislocati sul territorio regionale hanno lavorano a pieno ritmo, in particolare quelli potenziati come numero di accessi e con le somministrazioni del vaccino Johnson&Johnson (Catanzaro-Ente Fiera, Reggio-Palazzo Campanella-Gom-Polizia di Stato, Siderno, Crotone-Croce Rossa, Centro di Salute Mentale via Nazioni Unite, Cirò Marina, Mesoraca, Vibo-Palaventia, Ricadi, Filadelfia, Serra San Bruno Corigliano-Rossano, Praia, Lattarico.

Si ricorda che le somministrazioni agli over 40 scatteranno in Calabria tra il 19 e il 20 maggio. La decisione si è resa necessaria per organizzare al meglio la vaccinazione anche per questa fascia d’età, considerando le agende già piene con le categorie aventi diritto al momento e con la programmazione delle dosi che verranno assegnate e consegnate. Riguardo le somministrazioni per gli over 80, su tutto il territorio regionale, risulta una copertura media del 75%, con punte del 82% a Catanzaro, 80% a Cosenza, Crotone e Vibo e 56% a Reggio Calabria.

“Stiamo dimostrando – afferma il dirigente generale della Protezione Civile Calabria, Fortunato Varone – che possiamo fare ottimi risultati. Ringrazio tutti coloro che stanno collaborando con impegno, professionalità e grande cuore. I numeri che stiamo producendo sono frutto del lavoro di squadra”.

“Il FAMILY VAX DAY non poteva andare meglio!!! Grazie a tutta la squadra che sta lavorando senza sosta e, soprattutto, grazie ai Calabresi! Insieme torneremo presto alla normalità!“. E’ quanto invece ha scritto su Facebook il presidente facente funzioni della Regione Antonino Spirlì.