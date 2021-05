Vaccini a Messina, al via la campagna di vaccinazione nelle grandi aziende

18 Maggio 2021 21:52

Vaccini a Messina: nelle prossime settimane le imprese che hanno almeno 50 dipendenti potranno fare richiesta per vaccinare i propri dipendenti sempre nel rispetto delle categorie previste dalla campagna

Si parte anche col mondo aziendale: l’accelerazione della campagna anti covid nella provincia di Messina prosegue a pieno ritmo e da oggi le grandi aziende potranno vaccinare i propri dipendenti grazie ad un’equipe speciale messa a disposizione dall’Ufficio del commissario ad acta per l’Emergenza Alberto Firenze in accordo con il direttore generale ff Asp Messina Bernardo Alagna. Oggi si inizia con la “Gazzetta del Sud”, storica testata e gruppo editoriale del Meridione che conta centinaia di impiegati tra giornalisti, amministrativi e altre figure che hanno ricevuto la prima dose nell’auditorium del quotidiano. Le imprese della provincia di Messina che hanno in organico almeno 50 dipendenti, interessate ad organizzare le vaccinazioni all’interno dei propri spazi, nel pieno rispetto delle categorie previste dalla Regione Siciliana e dei parametri previsti, potranno inoltrare richiesta all’email segreteriaorganizzativa.commissario-acta@asp.messina.it.