18 Maggio 2021 12:52

Università di Messina: approvati i nuovi corsi di Alta Formazione e l’offerta formativa 2021-2022. Via libera anche al Piano di Eguaglianza di Genere d’Ateneo e allo svolgimento dell’Election Day in modalità telematica

Durante le sedute di Senato e CdA sono state approvate le attivazioni ed i rinnovi dei corsi di Alta Formazione per l’a.a. 2021-2022. Contestualmente, sono 6 i corsi di nuova attivazione: Master di II livello in Chirurgia addominale mini-invasiva avanzata; Master di II livello in Consumatore, media digitali e tutele; Master di II livello in Prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza sul territorio per le patologie tiroidee a bassa-media complessità; Master di I livello in Master universitario per infermieri di famiglia e di comunità; Master di I livello in Trainer delle autonomie individuali (T-DAI) nella disabilità neurologica, psichica e intellettiva dell’età evolutiva con/senza malattia genetica rara; Master di I livello in Food, Quality and International Management. Approvata anche l’offerta formativa a.a. 2021-2022 che si arricchisce con l’istituzione di due nuovi Lcorsi di Laurea; si tratta dei CdL triennali in “Ingegneria Biomedica” (con replica nella sede decentrata di Priolo Gargallo) e in “Beni archeologici: territorio, insediamenti, cultura materiale”, presso la sede decentrata di Noto.

Gli organi collegiali, sulla scorta delle indicazioni ricevute dal Ministero dell’Università e della Ricerca, hanno approvato le linee guida che disciplinano le iscrizioni agli anni successivi al primo per i corsi ad accesso programmato nazionale. Tali linee guida sono finalizzate a introdurre una disciplina uniforme della materia, indicando il contenuto dei bandi e predisponendo un ciclo procedurale uniforme e snello che tenga in considerazione tutte le fasi collegate alla procedura di iscrizione ad anni successivi al primo, per informare la platea studentesca nel modo migliore possibile.

A seguito della produzione del GEP (Gender Equality Plan), da parte del team di ricerca di UniMe del programma LeTSGEPs’ (guidato dalla referente e responsabile progettuale, prof.ssa Luisa Pulejo), gli organi d’Ateneo hanno approvato il Piano di Eguaglianza di Genere dell’Università di Messina. Quest’ultimo, definisce una serie di azioni da implementare durante un orizzonte temporale triennale (1 giugno 2021 – 31 maggio 2024). Nello specifico, si articola in due sezioni: nella prima vengono fornite informazioni sul contesto organizzativo ed ambientale relativo all’uguaglianza di genere nell’Ateneo peloritano, nella seconda vengono fissati obiettivi specifici da realizzare in maniera efficace attraverso lo sviluppo di alcunee aree tra le quali “Prevenzione della discriminazione o delle molestie sessuali”.

Con l’approssimarsi delle varie scadenze elettorali relative alle rappresentanze studentesche negli organi collegiali d’Ateneo, ai Direttori di Dipartimento, ai docenti e ricercatori a tempo indeterminato in seno al Senato, al rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in seno al Senato, è stato sancito lo svolgimento di tutte le elezioni in un’unica tornata elettorale, denominata “Election Day”, nelle date del 14 e 15 luglio 2021. Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e l’elevato numero di studenti (20 mila unità), le votazioni avverranno in modalità telematica, mediante il sistema uVote Online realizzato dal Consorzio Cineca.