Turismo: Regione Marche sceglie Roberto Mancini e Traipler.com per il rilancio

25 Maggio 2021 14:17

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Per il rilancio e la promozione turistica della Regione Marche l’amministrazione ha puntato su un testimonial marchigiano d’eccezione, Roberto Mancini, sportivo dalle eccezionali qualità anche umane, amante della sua terra di origine e promotore naturale delle sue bellezze, e Traipler.com, piattaforma di Video Content Marketing. Traipler.com è stata scelta per la sua capacità di sviluppare campagne video dinamiche e multicanale, con esperienza e progetti sviluppati per i più grandi brand nazionali e internazionali.

Oltre 50 le località riprese durante i 7 giorni di lavorazione, una crew di 8 professionisti sul set e un team di 15 persone che dalla fase di ideazione alla fase di produzione e delivery hanno lavorato in un rapporto di confronto e collaborazione continua con l’Amministrazione Regionale. La campagna conta: 15 spot da 15 e 30 secondi e relative declinazioni di formato, una campagna stampa multisoggetto, 8 spot radiofonici. La campagna è stata progettata per rispondere all’esigenza di dare la maggior visibilità possibile a luoghi di grande bellezza, sottolineando anche quanto la Regione Marche abbia da offrire tanto agli amanti del mare quanto di colline e montagne, agli appassionati di arte e cultura quanto di tradizioni enogastronomiche.