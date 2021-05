Turismo, l’annuncio di Draghi: “dalla seconda metà di maggio in vigore il green pass per i viaggi in Italia”

4 Maggio 2021 17:40

Il premier Draghi annuncia l’entrata in vigore, nella seconda metà di maggio, del green pass: il documento che che permetterà di viaggiare in Italia

“A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell’attesa il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio“. L’annuncio arriva direttamente dal premier Mario Draghi intervenuto durante la conferenza stampa a margine del G20 con i ministri del Turismo.

“Il mondo vuole viaggiare in Italia – ha proseguito il premier – e l’Italia è pronta a ridare il benvenuto al mondo. Non ho dubbi che il turismo nel nostro Paese riemergerà più forte di prima”. Il settore, secondo Draghi, dovrà essere reso “più sostenibile e inclusivo, per proteggere anche l’ambiente e fare in modo che ci sia un’inclusione delle comunità locali” mentre per il ritorno dei turisti in Italia saranno indispensabili “regole chiare e semplici”.

“Le nostre montagne, le nostre spiagge, le città e le nostre campagne stanno riaprendo e questo processo accelererà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, ha ricordato il presidente del Consiglio, invitando poi a “prenotate le vostre vacanze in Italia, non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo“. Per concludere Mario Draghi ha espresso la volontà del governo di “offrire un aiuto all’industria turistica che ha avuto tanto danno da questa chiusura così prolungata“.