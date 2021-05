Messina, trovato il cadavere di una donna sulla spiaggia di Ponte Naso: indagini in corso

13 Maggio 2021 11:33

Messina, la procura ha disposto l’autopsia sul corpo della donna trovata morta a Ponte Naso

Sarà effettuato nei prossimi giorni l’esame autoptico sul corpo della donna di 44 anni, Giovanna Martella, trovata senza vita sulla spiaggia di Ponte Naso in provincia di Messina. La donna, al momento del ritrovamento, non aveva documenti con se ed era vestita in abbigliamento sportivo, l’auto era parcheggiata vicino a dove è stato ritrovato il corpo. Il procuratore di Patti Angelo Cavallo ha disposto l’esame dopo il sopralluogo del medico legale sul luogo del ritrovamento. Sul caso indagano i carabinieri.