Traversata dello Stretto: al via l’attesissimo click day per le iscrizioni alla 57ª edizione

15 Maggio 2021 15:32

Reggio Calabria: la tanto attesa Traversata dello Stretto si prepara ad entrare nel vivo con il primo cruciale appuntamento: le iscrizioni dei partecipanti

La grande classica del nuoto di fondo è già cominciata. La tanto attesa Traversata dello Stretto si prepara ad entrare nel vivo con il primo cruciale appuntamento: le iscrizioni dei partecipanti. L’organizzazione della Traversata ha fissato per il 2 giugno alle ore 12 il tanto atteso giorno in cui i nuotatori potranno sperare di accedere alla start list. Come sempre si prevede una vera e propria corsa virtuale. Sarà, infatti, il click day a decidere le sorti dei partecipanti. Tutti davanti al computer, quindi, cercando di essere i più veloci ad accedere al sistema. A breve verranno resi noti i regolamenti e le modalità che gli atleti interessati dovranno seguire per le iscrizioni. Importante, però, che sia già cerchiato sul calendario il giorno del 2 giugno. Nell’aria si comincia a respirare quel meraviglioso profumo di competizione che solo la grande classica del nuoto di fondo riesce a creare ogni anno. Bentornata Traversata dello Stretto, perché come sempre “non è una gara, ma un’emozione”.