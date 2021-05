Trapani, arriva la ‘Sea Watch 4’ con 455 migranti: 190 minori saranno distribuiti nei centri di accoglienza

4 Maggio 2021 11:10

La nave ‘Sea Watch 4’ attracca a Trapani con 455 migranti: i 190 minori a bordo verranno accompagnati nei centri di accoglienza in Sicilia

È giunta in mattinata al porto di Trapani la nave ‘Sea Watch 4′, con a bordo 455 migranti tratti in salvo in sei diversi interventi. La nave della ong tedesca, che ieri aveva ricevuto l’autorizzazione a dirigersi verso Trapani, ha circumnavigato le Egadi ed è giunta soltanto in mattinata a destinazione. Sono in corso le operazioni di controllo e l’esecuzione dei tamponi per scongiurare il rischio Covid. Secondo quanto riporta l’agenzia ‘Dire’, i 190 minori non accompagnati, una volta terminati i controlli, scenderanno dalla nave e saranno distribuiti nei centri di accoglienza della Sicilia, mentre gli altri migranti saranno trasbordati sulla nave ‘Splendid’ di Gnv, che si trova al largo di Trapani, per la quarantena.