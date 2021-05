Tragedia di Mottarone: a Diamante i funerali della ricercatrice Serena Cosentino

27 Maggio 2021 13:56

Tragedia di Mottarone: folla per l’arrivo del feretro di Serena Cosentino a Diamante

E’ giunta a Diamante (Cosenza) la salma di Serena Cosentino, una delle 14 vittime del disastro della funivia della funivia di Stresa-Mottarone. La bara della giovane ricercatrice del Cnr di Verbania è già arrivata nella chiesa Gesù Buon Pastore dove è stata allestita una camera ardente ed e’ stata benedetta dal parroco don Eugenio Hounglonou. L’arrivo e’ stato salutato con un applauso, tra due lunghe ali di folla. All’interno, ad attendere il feretro, c’erano i parenti piu’ stretti. La gente di Diamante, all’esterno, si e’ disposta in fila, in un clima di grande commozione, attendendo di poter entrare per un ultimo saluto alla giovane ricercatrice del CNR, in attesa dei funerali che si terranno alle 16. Presente anche il sindaco Ernesto Magorno e i rappresentanti istituzionali con il gonfalone del comune listato a lutto con un drappo nero. Oggi, nella cittadina tirrenica, e’ lutto cittadino.